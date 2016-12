Premier League. Jose Mourinho planuje wydać 180 mln funtów na transfery

Największym celem transferowym jest Antoine Griezmann. Na Francuza trzeba by wydać 100 mln euro (84 mln funtów) - tyle wynosi klauzula odejścia zapisana w kontrakcie z Atletico Madryt , który wygasa w 2021 roku.Jeszcze w zbliżającym się oknie transferowym Manchester zamierza pozyskać Victora Lindelofa z Benfiki za 30 mln euro (25,2 mln funtów), wykorzystując jego klauzulę odejścia. 22-letni środkowy obrońca ze Szwecji jest zdecydowany na Manchester i nie chce przedłużać kontraktu z Benfiką.Mourinho interesuje się również innym piłkarzem Benfiki: Nelsonem Semedo. 23-letni prawy obrońca kosztowałby 25 mln funtów i zastąpiłby Matteo Darmiana, który nie sprawdził się na Old Trafford. Ostatnim celem jest Tiemoue Bakayoko z AS Monaco. 22-letni Francuz miałby kosztować ponad 35 mln funtów. "The Telegraph" upatruje w nim następcę Michaela Carricka w dłuższej perspektywie czasowej. Z klubu mają odejść Bastian Schweinsteiger oraz Memphis Depay.