Premier League. Chelsea bez Costy przetestuje Boruca w drugi dzień świąt

Pochodzący z Brazylii reprezentant Hiszpanii, który jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League z 13 golami, będzie pauzował za kartki. Z tego samego powodu w Londynie nie zagra także uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w ostatnim czasie Francuz N'Golo Kante, który odegrał jedną z kluczowych ról w zwycięskim dla Leicester City sezonie 2015/16."To dla nas dobry sprawdzian, bo zagramy bez dwóch piłkarzy, którzy są niezwykle ważni dla naszego zespołu. Pokazaliśmy już w przeszłości, że umiemy grać w innym ustawieniu, więc to może być dla nas rozwiązanie" - powiedział na konferencji prasowej trener londyńczyków Antonio Conte.Pod wodzą Włocha Chelsea zgromadziła 43 punkty na 51 możliwych i straciła najmniej goli w całej lidze - 11. Seria 11 kolejnych zwycięstw jest wyrównaniem klubowego rekordu. Z kolei Bournemouth gra "w kratkę" i zajmuje 10. miejsce w tabeli, a do poniedziałkowego rywala traci 22 punkty."Analizowałem, jak grają. To dobry zespół, dobrze poukładany przez świetnego trenera. Mam do Eddie'ego Howe'a wielki szacunek, jeśli dalej będzie tak pracował, pewnego dnia może poprowadzić któryś z wielkich klubów" - ocenił Conte.Na Stamford Bridge obie ekipy rywalizowały ostatnio 5 grudnia ubiegłego roku i wówczas niespodziewanie wygrali goście 1:0. Poniedziałkowy mecz rozpocznie się o godzinie 16. W tym samym czasie w Walii zagra drugi z polskich bramkarzy Łukasz Fabiański, a jego Swansea City podejmie West Ham United.Wicelider Liverpool, który ma 37 punktów, zagra we wtorek o 18.15 u siebie ze Stoke City, natomiast trzeci Manchester City dzień wcześniej zmierzy się na wyjeździe z Hull City, również o 18.15. Trzeciej porażki z rzędu postara się uniknąć Arsenal Londyn, który o 16 podejmie West Bromwich Albion.Ciekawie zapowiada się też spotkanie Manchesteru United na Old Trafford z Sunderlandem, również o 16. "Czerwone Diabły" powalczą o piątą wygraną z rzędu, ale zagrożeniem jest dla nich napastnik gości Jermain Defoe. Anglik zdobył w spotkaniach rozgrywanych 26 grudnia więcej goli niż jakikolwiek inny zawodnik Premier League.Następna, czyli 19. kolejka angielskiej ekstraklasy rozpocznie się 30 grudnia