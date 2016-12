Liga włoska. Roma zbliżyła się do Juventusu

Pierwsi strzelili gola goście. W 37. minucie Szczęsnego pokonał Jonathan de Guzman, ale polski bramkarz w tej sytuacji nie zawinił. Tuż przed przerwą pięknym strzałem z rzutu wolnego wyrównał Stephan El Shaarawy, a krótko po zmianie stron trafił do siatki Edin Dżeko Wynik ustalił w doliczonym czasie z rzutu karnego Diego Perotti.Roma powiększyła do trzech punktów przewagę nad trzecim w tabeli SSC Napoli, które szczęśliwie zremisowało we Florencji 3:3. W pierwszym składzie drużyny z Neapolu mecz rozpoczął Piotr Zieliński, zmieniony w 70. minucie przy stanie 2:2 przez Brazylijczyka Allana. Neapolitańczycy wyrównali dopiero w 94. minucie po skutecznie wykonanym przez Manolo Gabbiadiniego rzucie karnym.W czwartek na boiskach Serie A wystąpiło jeszcze trzech polskich piłkarzy z drużyn z dolnej części tabeli. Cagliari Bartosza Salamona wygrało z Sassuolo 4:3, Palermo Thiago Cionka zremisowało z Pescarą 1:1, a Sampdoria Genua Karola Linettego zremisowała z Udinese 0:0. Reprezentanci Polski grali od pierwszego do ostatniego gwizdka.