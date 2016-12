Alpejski PŚ - Kristoffersen wygrał slalom, Jasiczek 31.

Kristoffersen wyprzedził Hirschera o 0,33, a Grossa o 1,35. Norweg prowadził także na półmetku czwartkowej rywalizacji, a pozostałe miejsce w czołowej "trójce" zajmowali wówczas - odpowiednio - Hirscher i Andre Myhrer. Szwed nie zdołał utrzymać się na podium - po drugiej próbie spadł na piątą pozycję.22-letni Kristoffersen zanotował 12. w karierze zwycięstwo w zawodach PŚ. Po raz kolejny potwierdził, że najlepiej czuje się w slalomie - wygrał tę konkurencję po raz 11.Niewiele zabrakło, by w finałowym przejeździe wziął udział Jasiczek. Jedynemu w stawce Polakowi do miejsca w "30" brakło 0,15 s.W klasyfikacji generalnej bardzo dużą przewagę nad rywalami ma Hirscher. Zdobywca Kryształowej Kuli w pięciu ostatnich sezonach zgromadził 633 punkty. Drugi jest Kristoffersen - 382.Kolejne zawody PŚ z udziałem alpejczyków odbędą się 27 grudnia i będzie to supergigant w kolejnej włoskiej miejscowości - Santa Caterina.1. Henrik Kristoffersen ( Norwegia ) 1.33,93 (48,00/45,93) 2. Marcel Hirscher (Austria) 1.34,26 (48,23/46,03) 3. Stefano Gross (Włochy) 1.35,28 (48,59/46,69) 4. Manfred Moelgg (Włochy) 1.35,38 (48,61/46,77) 5. Andre Myhrer (Szwecja) 1.35,46 (48,49/46,97) 6. Daniel Yule (Szwajcaria) 1.35,49 (48,63/46,86) ... 31. Michał Jasiczek (Polska) 50,03Klasyfikacja generalna PŚ :1. Marcel Hirscher (Austria) 633 2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 382 . Kjetil Jansrud (Norwegia) 382 4. Alexis Pinturault ( Francja ) 349 5. Mathieu Faivre (Francja) 270 6. Felix Neureuther ( Niemcy ) 223Klasyfikacja PŚ w slalomie:1. Marcel Hirscher (Austria) 260 2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 200 3. Manfred Moelgg (Włochy) 146