Liga belgijska. Gent - Anderlecht 2:3. Łukasz Teodorczyk strzelił dwa gole

Anderlecht już wycenia Teodorczyka

W Premier League zacierają ręce

Spotkanie Gent - Anderlecht odbyło się w czwartek, dwa dni przed wigilią Bożego Narodzenia . Wygląda na to, że weselsze święta będzie miała drużyna Polaka.Prowadzenie objęli jednak w 25. min gospodarze. Bramkę zdobył Milicević. Teodorczyk wyrównał już cztery minuty później. Asystę zaliczył Stanciu.Z kolei już w 37. min czerwoną kartkę dostał Esiti i gospodarzy czekała długa gra w osłabieniu. Mimo to, dopiero w 56. min Teodorczykowi udało się wyprowadzić Anderlecht na prowadzenie. Asystę przy drugim trafieniu Polaka zaliczył Chipciu. Potem to Rumun podwyższył na 3:1.W 87. min jeszcze raz - tym razem z rzutu karnego - trafił Milicević. Gent nie udało się jednak wyrównać.Po 20 kolejkach Anderlecht zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligi belgijskiej. Gent jest siódme. Prowadzi Club Brugge z 40 pkt. Waregem ma jeden punkt mniej, klub Teodorczyka traci do lidera dwa punkty.Anderlecht będzie chciał wykupić Łukasza Teodorczyka po zakończeniu tego sezonu, ale Belgowie już wiedzą, że Polaka nie będzie łatwo zatrzymać w klubie na dłużej. Dlatego wycenili go na 20 mln euro! Teodorczyk jest wypożyczony z Dynama Kijów. Anderlecht zamierza go wykupić za 4,5 mln euro - tyle wynosi klauzula zapisana w umowie wypożyczenia.Dlatego plan Anderlechtu zakłada wykupienie Teodorczyka i - jeśli nie uda się go zatrzymać - ewentualną sprzedaż do mocniejszego klubu za ok. 20 mln euro.Mecze polskiego napastnika oglądają wysłannicy kilku klubów z czołowych lig Europy. Najbardziej zdeterminowani są przedstawiciele West Bromwich Albion. Spotkania Polaka oglądali m.in. skauci klubów Premier League- Evertonu, Sunderlandu, Aston Villi, WBA i West Hamu, a także Atalany i Milanu ( Serie A ) i RB Lipsk, Borussii Dortmund i Bayeru Leverkusen (Bundesliga). Najbardziej zdeterminowani są w WBA.