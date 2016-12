Premier League. Guardiola do Iheanacho: obserwuj Messiego i Lewandowskiego

20-letni Nigeryjczyk nie może przebić się do pierwszego składu. Gdy w styczniu do zespołu dołączy brazylijski napastnik Gabriel Jesus, będzie mu jeszcze trudniej. W Manchesterze wierzą jednak, że pod opieką Guardioli młody wychowanek stanie się napastnikiem światowej klasy.W tym sezonie, Iheanacho nie dostał jednak wielu szans. Gdy Guardiola potrzebował snajpera, wolał jednak postawić na Nolita, Raheema Sterlinga czy Kevina de Bruynego.Hiszpański szkoleniowiec poradził piłkarzowi, żeby uczył się od zawodników, których wcześniej trenował - Lionela Messiego z FC Barcelona Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium - Oczywiście, opowiada mi o nich, radzi, żebym ich oglądał i patrzył, co robią, i upewniał się, że poprawiam te elementy, których nie robię ja - przyznał Iheanacho.- To wspaniali napastnicy, wielkie gwiazdy, więc trzeba zastanowić się, w jaki sposób mogliby wpłynąć na moją grę czy pracę na treningu. Obaj mają wspaniałe cechy i mnóstwo różnych umiejętności.- Wiadomo, że ważne, aby być sobą, nikim innym, mieć własny styl, ale, oczywiście, ich też trzeba podglądać. Oglądam wszystkie ich mecze - zapewnia gracz City. Te kluby mają najwierniejszych kibiców w Europie! [ZOBACZ]