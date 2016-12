LM siatkarzy - Kowal: graliśmy z bardzo dobrą drużyną

Andrzej Kowal (trener Asseco Resovia Rzeszów ): "Cieszy nas zwycięstwo. Graliśmy dzisiaj z najlepiej zagrywającym zespołem w tym sezonie. To jest bardzo dobra drużyna. Co potwierdziło nie tylko dzisiejsze spotkaniu, ale i w poprzednim meczu Ligi Mistrzów.Ogromnie nas cieszy kolejne zwycięstwo. Oznacza to, że zespół gra coraz lepiej; ma coraz większą pewność siebie. Gramy odważnie, to cieszy, bo w Lidze Mistrzów liczą się zwycięstwa".Marcin Możdżonek (środkowy Asseco Resovii): "Mecz był bardzo trudny. Był spotkaniem bardzo szarpanym z obu stron. Nie była to najładniejsza siatkówka z naszej strony, ale najważniejsze, że wygraliśmy.