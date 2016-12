Liga Mistrzów siatkarzy. Asseco Resovia - Berlin Recycling 3:2. Rzeszów liderem

W pierwszym secie mistrzowie Niemiec nie pozwolili siatkarzom z Rzeszowa wyjść na prowadzenie. Skutecznie zaskakiwali drużynę wicemistrzów Polski zdobywając kolejne punkty. Zawodnicy Resovii tylko raz zdołali wyrównać (11:11).W kolejnej części spotkania rzeszowianie przejęli inicjatywę. Z każdą minutą gry siatkarzom Berlin Recycling coraz trudniej było powstrzymać ich kolejne udane ataki. Drugi set zespół Andrzeja Kowala wygrał różnicą 10 punktów.Z kolei trzeci set, po wyrównanej grze obu drużyn, wygrali berlińczycy.Zaciekła rywalizacja dominowała także w czwartej i piątej części meczu, które należały do rzeszowian.W poprzedniej kolejce Resovia pokonała na wyjeździe mistrza Czech Dukle Liberec 3:2. Z kolei drużyna niemiecka wygrała u siebie 3:1 z liderem włoskiej Seria A Lube Cucine Civitanova.Rywalizacja w fazie grupowej potrwa do 1 marca przyszłego roku. Awans do 1. rundy play off uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz dwie ekipy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.Jeśli z tego grona zostanie wyłoniony organizator turnieju finałowego, prawo gry uzyska kolejna drużyna z trzeciego miejsca. Final Four LM zaplanowano na 29- 30 kwietnia Kolejne spotkanie LM siatkarzy Resovia rozegra także w hali Podpromie. 19 stycznia spotka się z Cucine Lube Civitanova.