Premier League. Jose Mourinho: jestem za młody na Chiny

- Otrzymałem tu dużo wsparcia i czuję, że trzy lata to wcale nie jest cały czas, jaki tu spędzę - mówi Portugalczyk o okresie trwania swojego kontraktu. Były trener Chelsea przyznaje nawet, że gdyby klub zaoferował mu dzisiaj przedłużenie umowy, nie wahałby się ani chwili.- Zawsze przeczuwałem, że zostanę tutaj bardzo długo. Bardzo mi się tu podoba, na każdym poziomie. Kocham moją pracę w Manchesterze i jeśli klub zaoferuje mi pewnego dnia kolejny kontrakt, to go podpiszę - zapewnia.- Nie potrzebuję nawet doradców, podpiszę, bo mi się tu podoba. Pieniądze w Chinach wydałyby się kuszące każdemu, ale bardziej od nich kocham futbol na najwyższym poziomie - dodaje Mourinho.- Mam 53 lata, jestem za młody. Przede mną zbyt wiele lat w piłce nożnej , bym wybrał się w takie miejsce, jak Chiny. Chcę zostać tam, gdzie najtrudniej jest wygrywać. Jestem więc na właściwym miejscu.