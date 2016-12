Biathlon. Rosjanie zrezygnowali z organizacji zawodów w Tiumeni

Międzynarodowa Unia Biathlonu analizuje obecnie ustalenia drugiej części tzw. raportu McLarena - dokumentu obnażającego proceder dopingowy w Rosji. Padły w nim nazwiska 31 reprezentantów Rosji w tej dyscyplinie.Wcześniej bojkotem całego cyklu zagroził najlepszy biathlonista w ostatnich latach Martin Fourcade."Tu nie chodzi o jednego czy dwóch. To 31 zawodników dołączających do dwunastu, których mieliśmy już w biathlonie. Mam nadzieję, że jeśli nasza federacja nie będzie miała jaj , aby podjąć decyzję, to sportowcy to zrobią. Jeśli do stycznia nic się nie wydarzy, poproszę moich kolegów, by nie startowali" - oświadczył Francuz w rozmowie z norweską telewizją NRK.Zawody w Tiumeni, zaplanowane na 9- 12 marca , miały być ósmą, przedostatnią rundą PŚ.