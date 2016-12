Przesłuchanie Therese Johaug przy drzwiach otwartych

NIF w czasie do trzech tygodni po przesłuchaniu podejmie decyzję o wymiarze dyskwalifikacji.Norweska agencja antydopingowa (Antydoping Norge) zaproponowała w listopadzie 14 miesięcy dyskwalifikacji po pozytywnym badaniu we wrześniu , podczas którego u mistrzyni olimpijskiej z Vancouver ( 2010 ) i siedmiokrotnej świata wykryto ślady sterydu klostebol.Ivar Soelberg przewodniczący komitetu dyscyplinarnego przy NIF wyjaśnił, że przesłuchanie będzie bardzo podobne do tradycyjnego procesu sądowego i odbędzie się w lokalach stadionu Ullevaal w Oslo - Prawnicy obu stron, czyli Antydoping Norge i Therese Johaug przestawią swoje wersje oraz będą mogli przesłuchać tych świadków, których będą sobie życzyli. Przesłuchana zostanie też Johaug - wyjaśnił.Biegaczka zdecydowała, że chce jeszcze dokładniej wyjaśnić jej przypadek i używanie kremu zawierającego niedozwolony środek na poparzone słońcem usta, który dał jej i polecił stosować lekarz reprezentacji. Jednym z powodów jest trzymanie przez Antidoping Norge w tajemnicy wartości sterydu wykrytych w jej próbce. Teraz podczas otwartego przesłuchania agencja, która tłumaczy, że chciała uniknąć spekulacji medialnych, będzie musiała je ujawnić.- Początkowo planowano przesłuchanie przy drzwiach zamkniętych, lecz Therese, pomimo dużego obciążenia psychicznego, zdecydowała, aby odbyło się to publicznie w obecności mediów, ponieważ nie ma nic do ukrycia i w dalszym ciągu czuje się niewinna - wyjaśnił jej adwokat Christian B. Hjort.Przesłuchanie odbędzie się w sali "Bergen" stadionu Ullevaal w Oslo, gdzie jest tak ograniczona liczba miejsc, że akredytacje uzyskało tylko dziesięciu dziennikarzy. Pozostali - w liczbie jak się na razie ocenia ponad stu - zbiorą się w dużej sali konferencyjnej stadionu, gdzie będą mieli udostępniony sygnał telewizyjny z sali przesłuchań.Prezes norweskiego stowarzyszenia dziennikarzy sportowych Reidar Sollie ocenił, że przesłuchanie będzie rodzajem narodowej komisji śledczej.- Biorąc pod uwagę gigantyczne zainteresowanie sprawą zagranicznych dziennikarzy głównie ze Szwecji i Finlandii będzie to nowy sportowy reality show i rodzaj cyrku medialnego z Johaug w roli głównej - powiedział.