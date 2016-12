Puchar Davisa. Dodig zrezygnował z gry w reprezentacji Chorwacji

W tym sezonie Chorwaci dotarli do finału Pucharu Davisa - w Zagrzebiu przegrali z Argentyną 2:3. Jeden z punktów dla gospodarzy zdobył debel Dodig, Marin Cilic.- Z ciężkim sercem postanowiłem, że na razie nie będę grał w drużynie narodowej. Ale podkreślam, że to nie jest moje ostatnie pożegnanie - stwierdził Dodig, który 2 stycznia skończy 32 lata.W poprzednim sezonie triumfował w wielkoszlemowym French Open, z Brazylijczykiem Marcelo Melo. W grze podwójnej był także w finale Wimbledonu, zaś półfinał osiągnął w Australian Open i US Open