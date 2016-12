Serie A. Łukasz Skorupski zmieni klub? Chcą go w Premier League!

Łukasz Skorupski imponuje swoją formą. W szesnastu meczach Serie A , Polak aż siedem razy zachował czyste konto. To świetny wynik ! Tym bardziej, że jego zespół zajmuje 17. miejsce w lidze. Ostatnie bezpieczne.Dobra forma reprezentanta Polski nie przeszła niezauważona na Półwyspie Apenińskim. Włoskie media zastanawiają się, czy piłkarz Romy nie zmieni w najbliższym czasie klubu."La Stampa" informuje, że Skorupskim interesuje się West Ham United, ale Premier League to niejedyny kierunek. W grę wchodzą również przenosiny do Torino.Polak jest regularnie obserwowany przez wysłanników tych klubów, ale niewykluczone też, że po zakończeniu sezonu wróci do AS Romy. 25-letni bramkarz jest związany z rzymskim klubem do czerwca 2021 roku. Po sezonie, Skorupski mógłby zastąpić w bramce Romy Wojciecha Szczęsnego, który do Włoch jest wypożyczony z Arsenalu.