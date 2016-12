Bundesliga. Robert Lewandowski dogonił legendę Bayernu Monachium!

RB Lipsk tylko przez pięć minut zagrażał Bayernowi Monachium w hicie Bundesligi. Rewelacyjny beniaminek zaczął bez kompleksów, ale szybko stracona bramka sprowadziła piłkarzy RB na ziemię. Thiago Alcantara, najlepszy piłkarz spotkania otworzył wynik dobijając strzał Roberta Lewandowskiego . Pięć minut później wynik poprawił Xabi Alonso, a tuż przed przerwą kapitan reprezentacji Polski ustalił wynik meczu.Dla Lewandowskiego był to 133. gol w Bundeslidze , co pozwoliło mu zrównać się Giovane Elberem. To daje polskiemu piłkarzowi (ex aequo z brazylijską legendą) drugie miejsce wśród najlepszych, zagranicznych strzelców w historii Bundesligi. Do dogonienia został tylko Claudio Pizarro, który zdobył 190 bramek.Niemieckie nie mają wątpliwości, że Polak był jednym z najlepszych zawodników środowego hitu. Przy jego nazwisku najczęściej pojawia się - 2. W skali 1-6, gdzie 1 jest notą najwyższą, a 6 najniższą.- Sprawiał wrażenie nieco nieobecnego, ale rzut karny wykonał mocno i precyzyjnie. Nie do obrony dla bramkarza. Miał udział w pierwszej bramce, trafił w słupek, zaczął akcję, po której padł drugi gol - argumentują w "Sueddeutche Zeitung".