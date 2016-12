Były trener reprezentacji Polski okradł swój były klub!

Michał Materla i 20 innych osób zatrzymanych przez CBŚP

Skradziony sprzęt był wart ok. 16 tysięcy złotych. Policję powiadomili pracownicy klubu, którzy o przestępstwie dowiedzieli się z nagrań monitoringu. Funkcjonariusze zatrzymali Petera E. w mieszkaniu, a skradziony sprzęt znaleźli w samochodzie. Spakowany i gotowy do wywiezienie do Szwecji.- Sprawca przyznał się i dobrowolnie poddał karze - poinformowała na łamach "Dziennika Bałtyckiego" Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku 56-letniemu trenerowi grozi nawet 10 lat więzienia.Szwed kontrakt z MH Automatyką podpisał w maju tego roku. Umowa miała obowiązywać przez trzy sezony, a kierownictwo klubu wiązało z jego osobą wielkie nadzieje. Wyniki zespołu były jednak fatalne. Peter E. nie potrafił znaleźć sposobu na poprawienie gry gdańskiego zespołu i stracił pracę w pierwszych dniach grudnia.Peter E. był trenerem hokejowej reprezentacji Polski mężczyzn od 4 września 2008 do 31 maja 2009