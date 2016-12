Zachwyty po treningach z Robertem Kubicą. 'Zmienił punkt odniesienia'

Robert Kubica cały czas pracuje nad kalendarzem startów na przyszły rok. O planach Polaka wiadomo niewiele, ale z jego aktywności w ostatnich miesiącach należy sądzić, że na poważnie chce wrócić do wyścigów. Na początku grudnia Kubica wziął udział w testach polskich zespołów Forch Racing i Olimp Racing, które przygotowują się do styczniowego 24-godzinnego wyścigu w Dubaju. Treningowe jazdy odbyły się na torze Catalunya pod Barceloną.- Za nami świetne, produktywne treningi wspólnie z Robertem Kubicą, który wielu osobom zmienił punkt odniesienia do sportów motorowych. Jest przerażająco szybki i tak precyzyjny, że momentami zastanawialiśmy się, czy aby na pewno jest człowiekiem, a nie maszyną! - zachwycał się Marcin Jedliński , jeden z kierowców biorących udział w testach.Kubica zasiadł za kierownicą Porsche 911 GT3 R w wybranych sesjach treningowych przez oba dni testów, ale szczegółów z jego przejazdów nie podano.Dla zespołów Forch Racing i Olimp Racing była to jedna z ostatnich szans na testy przed styczniowym wyścigiem w Dubaju. Wyścig należy do cyklu 24h Series, a polscy kierowcy zawsze stanowili silną grupę na starcie. W edycji 2016 zespół Forch Racing dojechał na 30. miejscu.