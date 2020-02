Dawid Kubacki stracił szanse na Kryształową Kulę? Niewybaczalny błąd

Dawid Kubacki zaliczył sensacyjny wynik i nie awansował do drugiej serii niedzielnego konkursu na skoczni Kulm. Niestety, oznacza to, że marzenia o Kryształowej Kuli prawdopodobnie prysnęły. Polak traci już 288 punktów do Krafta. A wszystko dlatego, że na Kulm przesadził ze zbyt dużą agresją w woim skoku. Taki błąd zdarzał się też na Turnieju Czterech Skoczni, ale skocznie do lotów tego po prostu nie wybaczają.

