Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów. Polacy gonią rywali!

Żyła był pierwszy, Dawid Kubacki zajął 5. miejsce, Kamil Stoch 7., Jakub Wolny 24., a Aleksander Zniszczoł 30. Łącznie biało-czerwoni zgromadzili 189 punktów i zmniejszyli swoje straty do pierwszych trzech zespołów w "generalce" klasyfikacji drużynowej.

REKLAMA

WIDEO: Najgorszy moment w historii konkursów w Zakopanem

Przed sobotnim konkursem plasujący się na 4. lokacie Polacy tracili do trzecich Norwegów 107 "oczek", a do wicelidera, reprezentacji Niemiec, mieli stratę wynoszącą 164 punkty. Bardzo udane skoki zawodników trenera Michala Doleżala na skoczni Kulm pozwoliły zniwelować te różnice. Teraz Polaków i Norwegów dzielą zaledwie 33 punkty, a do Niemców biało-czerwoni tracą ich 77.

Klasyfikacja łączna Pucharu Narodów: