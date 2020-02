Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Bad Mitterndorf. Wielki awans Żyły!

race444 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Piotrek dzisiaj ygrywa Konkurs i bardzo dobrze ale to przeciez Kubacki mial gonic Krafa i Geigera i po raz 3 traci punkty do tych dwoch. No i jeszcze jedno wezcie tego Muranki do PK bo w PS ten facet to poprostu zenada. Dobrze, ze wczoraj nie bylo kwalifikacji bo Klimek bylby dzisiaj turysta. Ciekawe czy jutro beda kwalifikacje czy znowu wystartuje 53 zawodnikow w I serii