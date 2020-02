Niewiarygodne! Piotr Żyła wygrywa konkurs Pucharu Świata po siedmiu latach

lord-p 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Babiarz na TVP znowu odpłynął. Najpierw wyskoczył, że to może być przełomowy moment w karierze Żyły - no tak, 33 latek od teraz zacznie skakać świetnie. Potem, już po zawodach, opowiadał o historii Styrii, jak to kiedyś była rządzona przez Słowian, a potem przyszli Habsburgowie, długo się zasiedzieli i, niestety, dziś należy do Austrii. Mózg coraz bardziej dziurawy przez Kurskiego