Przekleństwo Kamila Stocha. Skocznia doprowadziła go do łez! Może przerwać fatalną serię

Stara skocznia Kulm w Tauplitz, której punkt konstrukcyjny wynosił 185 metrów, bardzo pasowała Adamowi Małyszowi. Polak trzy razy zajmował tam miejsca na podium, a w sezonie 2004/2005 odniósł nawet niespodziewane zwycięstwo. Przed przebudową obiektu na podium wskakiwał również Kamil Stoch, który w sezonie 2011/2012 był tam trzeci. Później jednak zdecydowano się na modernizację skoczni, by przygotować ją do mistrzostw świata w lotach w 2016 roku. Jej rozmiar został powiększony o 35 metrów, a punkt konstrukcyjny przeniesiono na 200 metr.

Słabe skoki Stocha na nowej Kulm

Na rozgrywanych w 2016 roku mistrzostwach świata w lotach zjawili się już wszyscy skoczkowie. Niestety, Kamil Stoch zmagał się z najsłabszą dyspozycją od lat, a skoki na mamucie tylko pogorszyły jego formę. W treningach Polak skakał po 180,5 i 176 metrów i już to zwiastowało duże problemy w konkursie. Okazało się jednak, że w kwalifikacjach doszło do prawdziwej katastrofy, bo Stoch skoczył zaledwie 134,5 metra i nawet nie awansował do zawodów. Tuż po skoku Polak spojrzał tylko w monitor pokazujący wyniki i machnął ręką. Gdy dotarło do niego, że nie wszedł do konkursu rzucił rękawiczkami o ziemię i zrezygnowany siadł na ławce.

- Jechałam właśnie do na mistrzostwa świata i w drodze na te zawody dostałam telefon od kogoś ze sztabu szkoleniowego, że Kamil nie zakwalifikował się do konkursu. Dałam mu znać, że jestem już w swoim hotelu, ale nie rozmawialiśmy tego dnia. Był po kwalifikacjach bardzo rozczarowany. Zobaczyliśmy się nazajutrz. Mąż wyglądał na zmęczonego, ale w jego oczach dostrzegłam błysk. Jakby coś w nim pękło, z czegoś się oczyścił - wspominała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z Dziennikiem Polskim w 2016 roku.

Trochę lepiej było w serii próbnej przed konkursem drużynowym, bo Polak poleciał 214 metrów, ale wyniki nie zostały uznane, bo po kilkunastu skokach odwołano trening ze względu na zbyt mocny wiatr. W konkursie drużynowym Polska zajęła piąte miejsce. Skoki Stocha nadal nie były jednak rewelacyjne, bo ten latał zaledwie 207 i 202,5 metra. Z kolei Peter Prevc skakał blisko 240 metrów, a w rekordowym locie poleciał aż 244 metry.

Nieudany konkurs po pięknym Turnieju Czterech Skoczni

W 2018 roku Stoch znowu przyjechał do Bad Mitterndorf. Dopiero co wygrał Turniej Czterech Skoczni, ale pierwsze loty w sezonie nie były dla Polaka udane. Stoch skarżył się też na duże zmęczenie po TCS, ale na Kulm znowu nie potrafił się odnaleźć. W treningach latał po 197 i 198 metrów i zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. Lepiej było w kwalifikacjach, bo nasz najlepszy skoczek pofrunął 202 metry, ale i tak dało mu to dopiero 14. miejsce. W serii próbnej poleciał 202, a w konkursie 193,5 i 193 metry i zajął 23. miejsce. - Mam nadzieję, że w tym roku Kulm będzie przyjazne. Nic nie obiecuję, sam też się na nic nie nastawiam, ale zobaczymy co będzie - mówił Stoch w sobotniej rozmowie ze skijumping.pl.

W sumie na przebudowanej skoczni Stoch oddał tylko 12 skoków, ale w większości prób lądował w okolicy 200. metra. Granicę 210 metrów przekroczył tylko raz i to w odwołanej serii próbnej przed konkursem drużynowym na MŚ w Lotach w 2016 roku. Miejmy nadzieję, że w tym roku Kulm będzie bardziej szczęśliwe dla Stocha.

Przebudowana Kulm narażona na wiatr

Od przebudowy skoczni w Bad Mitterndorf zorganizowano tam dwa weekendy Pucharu Świata. Niestety, zarówno w 2015, jak i w 2018 roku odbył się tam tylko jeden z dwóch konkursów. Pierwszy konkurs po przebudowie rozegrano 10 stycznia 2015 roku. Co interesujące, większość Polaków odpuściła te zawody, a na Kulm rywalizował jedynie Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Inni w spokoju trenowali w Zakopanem. Organizatorom udało się wówczas rozegrać tylko sobotni konkurs, bo w niedzielę karty zaczął rozdawać wiatr i obiekt został zamknięty przez... policję. Najlepiej było na mistrzostwach świata w lotach, bo tam odwołano tylko serię próbną przed "drużynówką".

W tym roku również zaczęło się od falstartu. Piątkowe treningi i kwalifikacje w Bad Mitterndorf zostały odwołane ze względu na pogarszające się warunki pogodowe. Wcześniejszy plan zakładał początek rywalizacji już o 11:00, ale zdecydowano się przesunąć trening. Według kolejnego programu miał się odbyć tylko jeden skok próbny o 12.30, a godzinę później kwalifikacje. O godzinie 12 pojawił się jednak ostateczny komunikat, że wszystkie piątkowe loty zostają odwołane. Nowy plan przewiduje, że w sobotę o 9.45 odbędzie się seria próbna, a o 11 konkurs z udziałem 53 skoczków.

Prognoza na kolejne dni jest jednak zdecydowanie lepsza, a w niedzielę poranny konkurs (o godz. 11) powinien być rozegrany przy bezchmurnym niebie i temperaturze sięgającej kilkunastu stopni Celsjusza.