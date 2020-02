Świetne wiadomości przed konkursami lotów narciarskich na skoczni Kulm

Ostatni weekend nie był łatwy dla skoczków narciarskich i organizatorów zawodów w niemieckim Willingen. Najpierw istniały poważne obawy, że nie uda się przygotować odpowiednio obiektu z powodu braku śniegu. Gdy już się to udało, w piątek i niedzielę wiał bardzo silny wiatr, który uniemożliwił rozegranie drugiego z zaplanowanych dwóch konkursów, liczącego się do klasyfikacji turnieju Willingen Five.

Tym razem pogoda okazała się znacznie łaskawsza dla organizatorów. Przez cały weekend wiatr nie będzie utrudniał zmagań. Jedynym problemem mogą być obfite opady śniegu, zapowiadane na piątek, jednak w sobotę i niedzielę, gdy zaplanowane są konkursy, nic nie powinno przeszkadzać w rywalizacji.

Prognoza pogody dla Bad Mitterndorf yr.no

Jak prognozuje portal yr.no, wiatr ma wiać z maksymalną siłą 1m/s w trakcie konkursów. Sporym zaskoczeniem może być fakt, że w niedzielę temperatura powietrza może przekroczyć nawet 10 st. C. Takie warunki powinny jednak sprzyjać sprawiedliwej rywalizacji w trakcie zawodów.