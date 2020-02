Organizatorzy zawodów w Willingen przerazili się po tym skoku. Jest nagranie [WIDEO]

Trening miał zacząć się o 13:00, ale ostatecznie wystartował pół godziny później. Niestety silny wiatr uniemożliwił oddanie skoków wszystkim zawodnikom. Na skoczni w Willingen pojawiło się zaledwie 35 skoczków. Jednym z nich był Ziga Jelar Słoweniec, który nie należy do grona czołowych zawodników Pucharu Świata. Mimo wszystko swoim skokiem zaskoczył wszystkich. Uzyskał bowiem 150 metrów! To niezwykła odległość, biorąc pod uwagę to, że rekordem skoczni w Willingen jest skok na odległość 152 m. Należy do Jurija Tepesa i Janne Ahonena. Po skoku Jelara trening wstrzymano. Najpierw zmieniono belkę, później zarządzono 15-minutową przerwę. Ostatecznie w piątek treningu nie udało się przeprowadzić. Przełożono go na sobotę.

Ziga Jelar pochwalił się fenomenalnym skokiem

Kilka dni po oddaniu świetnego skoku na skoczni w Willingen, Jelar pochwalił się jego nagraniem w mediach społecznościowych. Organizatorzy tuż po locie Słoweńca obniżyli belkę, bo przerazili się, że lepsi zawodnicy mogą przeskoczyć skocznię. Kapitalny lot Jelara możecie obejrzeć tutaj:

W sobotnim konkursie Jelarowi tak dobrze już nie poszło, choć i tak skakał on w miarę przyzwoicie. Na tyle przyzwoicie, że zajął 17. miejsce. Poprawić swojego wyniku dzień później jednak nie mógł - w niedzielę skakanie w Willingen uniemożliwił silny wiatr.