Wielkie pieniądze dla Dawida Kubackiego. Ta kwota robi wrażenie

Trzy zwycięstwa i 10 miejsc na podium - to dotychczasowy dorobek Dawida Kubackiego w tym sezonie Pucharu Świata. Polak, który kilka tygodni temu wygrał Turniej Czterech Skoczni, znajduje się w czołówce klasyfikacji generalnej PŚ. Wysoko jest również w zestawieniu najlepiej zarabiających skoczków.

Ponad pół miliona złotych dla Dawida Kubackiego. Lepszy tylko Stefan Kraft

W przeliczeniu na złotówki, Kubacki w tym sezonie zarobił już około 531 tys. (po uwzględnieniu wypłat pucharowych oraz premii za TCS, Titisee-Neustadt Five i Willingen Five). Więcej wpłynęło tylko na konto Stefana Krafta. Austriak do tej pory zainkasował około 555 tys. Na trzecim stopniu podium znalazł się Karl Geiger, drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niemiec w tym sezonie zarobił ok. 485 tys. zł.

Z pozostałych Polaków najwyżej sklasyfikowany został Kamil Stoch, który na razie w klasyfikacji najlepiej zarabiających zawodników zajmuje 7. miejsce (ok. 312 tys.).