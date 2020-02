Dwóch polskich skoczków na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego! Szalony konkurs!

Po sobotnim konkursie, w którym najlepszym z Polaków był Paweł Wąsek, który zajął 15. miejsce, niedziela przyniosła zdecydowanie lepsze wieści. Wąsek tym razem był 2., a Stefan Hula 3. w konkursie Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. To dopiero trzecie i czwarte miejsce polskiego skoczka na podium w tym sezonie PK, po 1. i 2. miejscu Klemensa Murańki w japońskim Sapporo.

Wąsek wylądował w pierwszej serii na 117. metrze i zajmował 2. miejscena półmetku rywalizacji, ex aequo z Lucą Rothem. Stefan Hula był 4. po skoku na 115,5 metra, a Maciej Kot 12. (114,5 metra). Do drugiej serii nie awansowali Adam Niżnik, któremu do awansu zabrakło 1,2 punktu (31. miejsce, 107 metrów) i Kacper Juroszek (35. miejsce, 101,5 metra).

W drugiej rundzie Hula potwierdził dobrą dyspozycję dnia i skoczył 115,5 metra. Wąsek osiągnął 111,5 metra, jednak przy znacznie słabszym wietrze pod narty. Roth skoczył co prawda aż 118 metrów, ale przy wietrze wiejącym z siłą blisko 3 m/s pod narty i spadł na dopiero 6. miejsce. Maciej Kot spadł na 15. miejsce po skoku na 109,5 metra. Zwyciężył Norweg Joacim Oedegaard Bjoereng.