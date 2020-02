Zawody w Willingen odwołane. Polscy skoczkowie zmieniają plany

awitold4 20 minut temu Oceniono 1 raz -1

Szkoda, że odwołali. Ciekawy jestem, ile można by skoczyć z wiatrem 130 km/h pod narty . Zdrugiej strony cisza, żadnego orkanu, pogoda dopisuje, no ale jak Niemiec prowadził w klasyfikacji, to czemu by nie przerwać zawodów?