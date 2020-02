Niedzielny konkurs Willingen Five odwołany!

antykonformista 18 minut temu Oceniono 1 raz 1

hahahha



nie no ja rozumiem, nadchodzi konkurs, wieje wiatr, skoki odwołane.



ale takie coś? i to w obliczu, że Niemiec wygrywa?



to trzeba być naprawdę cwaną gapą, by to wymyślić. ja jebę, co za czasy, co za ludzie...