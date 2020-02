Klasyfikacja Pucharu Narodów w skokach narciarskich. Strata Polski do rywali powiększa się

Kamil Stoch spadł po drugiej serii z pierwszego na trzecie miejsce w sobotnich zawodach PŚ w Willingen. Zwyciężył Stephan Leyhe, który w finałowej rundzie poszybował aż na 144,5 metra i wyprzedził Mariusa Lindvika o cztery punkty.

REKLAMA

Dawid Kubacki komentuje swoje podium i zwycięstwo Stocha na zawodach w Zakopanem

Reprezentacja Michala Dolezala traci coraz więcej do rywali

Po sobotnich skokach Polska wciąż zajmuje czwarte miejsce, mając w dorobku 3011 punktów. Do Austrii, która jest liderem, traci 464 oczka. Drugie miejsce należy do ekipy Niemiec, a trzecie do Norwegii.

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2019/20: