Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Dawid Kubacki utrzymał pozycję. Spadek Kamila Stocha

spectator_zm 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Wygląda na to, że to na tyle w kwestii "błyskawicznego odrabiania strat do lidera" przez Kubackiego. Nie chcę jeszcze przesądzać, ale jeśli ten wyraźny spadek formy nie jest spowodowany przez zaburzenia rytmu dobowego w związku z ubiegłotygodniowym wypadem do Japonii, to wygląda na to, że dobrze to już było, a będzie tylko gorzej. No ale zobaczymy, jutro pewnie ze skakania g-ówno wyjdzie, za tydzień loty w Kulm i nie sądzę, by Kubacki miał tam grać pierwsze skrzypce.

Tak samo Stoch. Co z tego, ze prowadził po pierwszej serii, skoro nie stała ona na jakimś oszałamiającym poziomie? W drugiej rywale pokazali, jak trzeba skakać, by wygrywać, a Stocha na taki skok, jak Lindvika czy Leyhe na razie nie stać. Ale jak na jego himeryczną formę, trzecie miejsce jest całkiem dobre.

Żyła też już wyraźnie wypalił resztki Horngaherowego paliwa i obsuwa się w dół. O Wolnym na razie nie ma co się rozpisywać, drugi skok spieprzył i z hukiem spadł do 3 dziesiątki. Zobaczymy dalej...