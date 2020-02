Kamil Stoch na podium w konkursie PŚ w Willingen. Stephan Leyhe nie dał szans rywalom

spectator_zm 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Żyle paliwo Horngahera już się skończyło. Kubackiemu się kończy (a miał "błyskawicznie odrabiać straty do lidera" he he...). Chimeryczny Stoch ciągle nie jest w stanie oddać dwóch równych skoków, ale i tak 3 miejsce jest dobre.

Wolny w drugim skoku znów się spętał i z hukiem spadł do 3 dziesiątki, ale może powoli zacznie wreszcie skakać lepiej.

Występy pozostałych (Zniszczoła, Stękały i Murańki) to jakieś nieporozumienie. Na tym poziomie nie mają prawa brać udziału w zawodach PŚ. Wstyd!