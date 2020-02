Najnowsze prognozy pogody przed PŚ w Willingen. Nie jest dobrze. Media: Bezpieczniej zostać w domu

Organizatorom nie udało się przeprowadzić nawet jednej serii treningowej. Ta rozpoczęła się o godzinie 13:00, była przerywana i po godzinie 17:00 została odwołana. W tym czasie swoje skoki zdążyło oddać 36 z 53 zawodników. Prowadził Słoweniec Anze Semenic (141,5 m.). Jakub Wolny skoczył 125,5 m., Aleksander Zniszczoł 119 m., a Andrzej Stękała i Klemens Murańka po 116 m.

Prognozy pogody na sobotę dają nadzieję, że uda się przeprowadzić zawody. Według dokładnego modelu prognozy ICM, w godzinach popołudniowych wiatr ma wiać z siłą 3-4 m/s, w podmuchach osiągając maksymalnie 8-9 m/s. To oznacza, że możliwe będzie skakanie, choć wiatr może wpływać na przebieg rywalizacji.

Prognoza pogody w Willingen m.meteo.pl

Nowy plan na sobotę zakłada rozegranie treningu, kwalifikacji i dwóch serii konkursowych. Pewne jest, że konkurs nie rozpocznie się przed zakończeniem treningu, bo zgodnie z regulaminem FIS, zawody musi poprzedzić przynajmniej jedna seria treningowa. Trudno jednak ukryć, że terminarz jest dość optymistyczny, biorąc pod uwagę, że w piątek nie udało się przeprowadzić jednego treningu przez ponad 4 godziny.

Plan na sobotę:

14:00 - trening

15:00 - kwalifikacje

16:00 - konkurs

Do Niemiec zbliża się orkan, który już w niedzielę ma przynieść bardzo silny wiatr, osiągający w okolicach Willingen nawet 100km/h, co widać na wykresie powyżej. Z tego względu m.in. Deutsche Welle ostrzega mieszkańców, aby nie wychodzili z domu. Wiele wskazuje więc na to, że niedzielny plan, zakładający początek konkursu o 10:15, może nie być możliwy do realizacji.