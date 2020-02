W Willingen problemy nie tylko z pogodą. Tak wygląda jedzenie na Pucharze Świata. Parówki z musztardą i szpital zakaźny

W piątek organizatorzy w Willingen Five starali się przeprowadzić choćby serię treningową, żeby wypełnić regulaminowy obowiązek jednego treningu przed zawodami Pucharu Świata. Niestety nie udało się nawet to, chociaż pierwsza seria treningowa trwała z przerwami od godziny 13:00, aż do 17:30. Niestety w tym czasie skok oddało tylko 36 zawodników, a 17 pozostałych musiało wyjechać ze skoczni bez możliwości zapoznania się z obiektem.

Po piątku najwięcej mówi się jednak o jedzeniu dla skoczków, którego szybko zaczęło brakować, a organizatorzy właściwie co 15 minut przesuwali trening i zmuszali skoczków do ciągłego bycia w gotowości. - Na początku dnia jedzenia było sporo, były jakieś schabowe, sałatki, były też kanapki z szynką - o czym poinformował nas asystent Michala Doleżala Grzegorz Sobczyk. Okazuje się jednak, że jedzenia szybko zaczęło brakować. - Niemcy się chyba nie przygotowali, bo kanapki się skończyły w trakcie treningu - śmiał się Stoch w rozmowie ze skijumping.pl i TVP Sport.

Parówka z musztardą dla Kobayashiego

Skoczkowie ratowali się jedzeniem tego, co znalazło się w bufecie, chociaż trudno przyznać, że parówka z musztardą to dobre jedzenie dla skoczka. A według doniesień Sebastiana Parfjanowicza, właśnie to po południu jadł Ryoyu Kobayashi. - Parówka to nie jest dobre paliwo. Udało nam się zahaczyć jakąś bułeczkę, chociaż tyle - śmiał się Dawid Kubacki. Po czym dodał: - Wydaje mi się, że przy takim dniu dobrze jak jest bułka z szynką, serem, pomidorem. Jakiś makaron. Może jakieś mięso dla trenerów. Do tego kawa czy herbata. Nie potrzeba wiele - mówił pytany przez skijumping.pl o idealne menu.

O catering na skoczni zapytaliśmy osobę, która jest odpowiedzialna za organizację Pucharu Świata w Wiśle. - W przepisach jest obowiązek przygotowania dla zawodników napojów i zimnych przekąsek w domku na górze rozbiegu. Natomiast na dole skoczni wszystko zależy od organizatorów. Przepis mówi tylko, że coś trzeba zapewnić, ale nie ma żadnych konkretów. To podlega jednak ocenie i na przykład Walter Hofer bardzo Wisłę chwalił za catering - mówi Andrzej Wąsowicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego Pucharu Świata w Wiśle.

Polskie konkursy nie mają nawet się jak równać z tymi zagranicznymi. U nas każdy skoczek ma możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i może wybierać z kilku różnych dań. Na przykład w listopadowych zawodach w Wiśle w czasie treningów i kwalifikacji skoczkowie mogli zjeść gulasz z dziczyzny, bulion z gęsi, udziec z indyka w sosie, łososia czy makaron z grzybami. A do tego dochodziły inne przekąski. - W Wiśle jest taki oszklony kontener dla zawodników. Przed skokami zawodnicy piją jakąś kawę, do tego jakieś ciasteczko. Jedzą też makaron. Natomiast po skokach pozwalają sobie zjeść jakiś gulasz itd. - dodaje Wąsowicz.

U Finów też problem. Pół banana, a stołówka w szpitalu zakaźnym

Zła sytuacja z cateringiem dla skoczków nie jest niczym nowym. Bardzo źle sytuacja wyglądała także w Finlandii. Rok temu głośno było o tym, że reprezentacja Polski została zakwaterowana przez organizatorów w obskurnym hotelu, a pokoje były tak małe, że trudno było w nich upchnąć nawet walizki. Łazienki zaś swoją pierwszą i drugą młodość też miały dawno za sobą.

Jeśli chodzi o wyżywienie na skoczni, to było po prostu źle, bo skoczkowie mogli zjeść gofry, ale te szybko się skończyły i zostały tylko... połówki banana. Jak ktoś pomyśli, że na skoczni można się było przemęczyć i zjeść dobrą kolację w hotelu, to niestety tutaj też czeka niespodzianka, bo okazało się, że stołówka dla naszych skoczków znajdowała się... w szpitalu zakaźnym! - Hotel zapewniał nam śniadanie, ale już obiad i kolacja były w stołówce, która znajdowała się w szpitalu zakaźnym. Ryzyko było duże. Jedzenie nie było optymalne, a oprócz tego ktoś mógł się czymś zarazić. Musieliśmy zmienić cały plan i stołowaliśmy się w restauracji. Nie oszukujmy się, Finlandia jest dosyć droga w stosunku do Polski czy innych krajów. Trochę tych pieniędzy z własnego budżetu musieliśmy wykorzystać na jedzenie - mówi nam Grzegorz Sobczyk, drugi trener polskiej kadry, który oprócz treningu zajmuje się także sprawami logistycznymi.

Kompletnie rozwścieczyło to również Stefana Horngachera, który stwierdził, że to zakwaterowanie jest skandalem. - Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej, bo dostaliśmy inny hotel. W Skandynawii ogólnie jest ciężko. W Polsce mamy do wyboru kilka zup, do tego ciepłe dania, ryż itd. W Finlandii czy Norwegii wszystko opiera się na gofrach. Co kraj to obyczaj - podkreśla trener Sobczyk.

Organizator Pucharu Świata musi zapewnić hotel i wyżywienie kwocie startowej z każdej reprezentacji, a także sztabowi szkoleniowemu. Czasem jednak zdarza się, że standardy mocno odbiegają od przyzwoitych.

- Czasem dostajemy propozycję kilku hoteli i wybieramy, w którym chcielibyśmy mieszkać. Zazwyczaj jest jednak tak, że dostajemy po prostu informacje, w którym hotelu będziemy. Mamy adres i tyle. Rok temu kilka razy próbowaliśmy zmieniać hotel w Lahti, ale niestety się nie udało - mówi Sobczyk.

Niemcy znowu się nie popisali. Fizjoterapeuta od zadań kulinarnych

Widać było, że w Willingen była chęć przepchnięcia choć jednego treningu w piątek, by w sobotę rozegrać kwalifikacje i dać sobie szanse na rozegranie pełnego Willingen Five. Przesłoniło to jednak organizatorom inne aspekty związane z goszczeniem skoczków. To o tyle dziwne, że Niemcy słynęli zawsze z solidności, a to już druga mała wpadka w tym sezonie. W czasie Turnieju Czterech Skoczni Aleksander Stoeckl walczył o to, żeby młodzi Norwegowie nie musieli spać w hotelowym korytarzu, bo zabrakło dla nich pokoi, a Walter Hofer zagroził, że jeśli się nie znajdą, to przerwie turniej. - Byłem na prawie wszystkich skoczniach. Jako organizator Pucharu Świata obserwuję wszystko to od kuchni. W innych miejscach nie wygląda to tak różowo jak u nas. Myślę, że wynika to z kultury osobistej. Trzeba dbać o ludzi i traktować ich poważnie. My wypracowaliśmy taki poziom, że teraz miło słyszeć, że w Wiśle wszyscy czują się dowartościowani - mówi nam Andrzej Wąsowicz.

Nie wszędzie jednak jest tak, jak na polskich konkursach, a jeśli kadra wie, że w jakimś miejscu jest problem z jedzeniem, to wtedy odpowiedzialny za cateringowe wsparcie jest fizjoterapeuta kadry - Łukasz Gębala. - Nie od dziś jeździmy na zawody, więc wiemy, co i gdzie nas czeka. Jeśli wiemy, że nie będzie większych szans na jedzenie, to nasz fizjoterapeuta robi zakupy, żeby każdy zawodnik mógł sobie sam przygotować jakąś kanapkę - zdradza Sobczyk.

I dodaje: Najczęściej problem z jedzeniem mają jednak skoczkowie z czołówki. Jak zawodnik idzie na dekorację, potem zdjęcia, autografy, wywiady, to bufet jest już zamknięty, a skoczek jest bardzo głodny. Dla nas jest to średnio zrozumiałe. My się jednak zabezpieczamy, jak jedziemy do Skandynawii, Rosji czy ostatnio nawet na Turniej Czterech Skoczni.