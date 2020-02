Zmiana godziny konkursu skoków w Willingen! Wszystko przez pogodę

W sobotę i niedzielę w niemieckim Willingen odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata. Choć organizatorom udało się przygotować obiekt Muehlenkopfschanze, pomimo braku śniegu, rywalizację mogą utrudnić silne podmuchy wiatru zapowiadane na najbliższe dni. Z tego względu najpierw zmieniono plan piątkowych skoków, a teraz godzinę niedzielnego konkursu.

Willingen walczy z pogodą

W ostatnich dniach istniało ryzyko, że organizatorzy nie zdołają przygotować obiektu Muehlenkopfschanze z powodu braku śniegu. Na szczęście spadło go wystarczająco dużo, aby zawody w Willingen doszły do skutku. Niestety, prognozy pogody na weekend nie są optymistyczne. Według prognoz serwisu yr.no w weekend będzie wiał silny wiatr. Podmuchy na skoczni w Willingen mają osiągać nawet 8 m/s, co sprawi, że bezpieczne skakanie będzie niemal niemożliwe. Jeśli nawet uda się rozegrać zawody, wiatr będzie miał znaczny wpływ na wyniki konkursów.

Właśnie z powodu tych prognoz w czwartek ogłoszono, że piątkowe kwalifikacje odbędą się o godz. 15, a nie - jak pierwotnie zapowiadano - o 18. Teraz doszła do tego zmiana godziny niedzielnego konkursu. Pierwotnie konkurs miał się odbyć o godz. 16. Godzinę jego rozpoczęcia zmieniono jednak na 10:15.