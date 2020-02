PZN uspokaja. Polscy skoczkowie wystartują w Willingen. "Nie robiłbym z tego wielkiej afery"

Polscy skoczkowie przylecieli do Polski bez sprzętu, na którym skakali podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo. Jak zapewnia sztab kadry oraz Polski Związek Narciarski, w turnieju Willingen Five w najbliższy weekend na pewno wystartują. - Narty powinny dolecieć już we wtorek rano - mówi Sport.pl sekretarz generalny związku, Jan Winkiel.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

