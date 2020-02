Polscy skoczkowie wrócili z Sapporo bez sprzętu! Mogą nie wystartować w Willingen?

segregator-a5 15 minut temu 0

"Jak podaje skaczemy.pl, do Polski nie doleciały ich bagaże, a także sprzęt." Dlaczego? No właśnie, skaczemy.pl i nic nie wiemy, również sport.pl, ale wiemy o tym, co spędza sen z powiek zainteresowanym, co jest najważniejsze w tym całym, objazdowym cyrku.: "Przypomnijmy, że konkursy w Niemczech tworzą turniej Willingen Five, w którym za zwycięstwo można otrzymać aż 25 tysięcy euro." PZN i "Czerska na wynajem" szukają bagażu wartego 25 koła €! Redaktorze Balcerek, do roboty!