"Idealne skoki. Niesamowite". Nowy faworyt do wygrania Pucharu Świata

Nie Karl Geiger, nie Ryoyu Kobayashi i nie Dawid Kubacki. Zdaniem coraz większej liczby ekspertów głównym faworytem do wygrania klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich jest Stefan Kraft.

Stefan Kraft w najlepszej sytuacji w walce o Puchar Świata?

Austriak udowodnił to podczas ostatniego weekendu w Sapporo, gdzie zajął kolejno drugie i pierwsze miejsce. W sobotnim konkursie wyprzedził go jedynie reprezentant gospodarzy, Yukiya Sato, natomiast w niedzielę nikt nie miał z nim szans. "Oddał dwa idealne skoki" - napisał o 26-latku portal sport.orf.at, przywołując słowa samego zawodnika. "W czterostronnej walce o Puchar Świata, Kraft jest teraz w najlepszej sytuacji" - dodał niemiecki Bild.

- Niesamowite, to były dwa naprawdę idealne skoki. Myślę, że to najlepszy konkurs, w jakim kiedykolwiek brałem udział - przyznał Kraft po niedzielnym konkursie. - Jestem trochę oszołomiony, to był idealny dzień - dodał.

Dobre wyniki w Japonii sprawiły, że Kraft umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Ma w niej 1063 pkt., o 63 więcej od drugiego Karla Geigera i 139 więcej od trzeciego Dawida Kubackiego.