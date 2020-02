Oficjalnie! Michal Doleżal ogłosił skład polskich skoczków na Willingen

facio60 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

No cóż, musimy wziąć na klatę, że polskie skoki chylą się ku upadkowi. Stoch już mógłby się wycofać ale ma cel zdobycia MŚ w lotach. Myślę, że to już niestety tylko utopia.

Wśród młodych nie widać żadnego talentu, niestety. Za rok-dwa, będziemy Finlandią albo Czechami. Braki śniegu przyczynią się też do regresu w Norwegii, Niemczech czy Austrii. Może jakimś cudem ocalą się Japończycy czy Słoweńcy.