Fatalny występ Polaków w Planicy. Tragiczny Hula, słaby Kot. Juroszek z życiowym rezultatem

josef1 godzinę temu Oceniono 6 razy 4

A ten kuzyn Małysza Pilch rzekomo wielki talent to co juz mu odbiła sodówka do głowy ? Nie mamy młodych skoczków z nadziejami na jakieś sukcesy w przyszłości , wszyscy trenerzy od kadry B w dól powinni wylecieć ze swoich stanowisk bo jak widać po wynikach biorą pieniądze za nic .