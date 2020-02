Najbliższe konkursy w Willingen zagrożone. Duże problemy organizatorów

Po konkursach w Zakopanem i Sapporo, gdzie panowała zimowa aura, powracają wielkie problemy organizatorów poszczególnych zawodów z początku sezonu, gdy co weekend słyszeliśmy o kłopotach z odpowiednim przygotowaniem obiektów do kolejnych konkursów.

Nie inaczej wygląda sytuacja w Willingen. Obecne zapasy śniegu wystarczą jedynie na pokrycie zeskoku, bez dodatkowego zapasu na wypadek niekorzystnych warunków. Zdjęcia ze skoczni pokazują, że rozpoczęło się już jego rozprowadzenie, a tereny wokół obiektu w żadnym stopniu nie wskazują, że panuje zima.

Co gorsze, prognozy pogody nie są optymistyczne. W niedzielę i poniedziałek zapowiadane są opady deszczu. We wtorek ma padać śnieg, jednak nic nie wskazuje na to, aby były to obfite opady. Następnie w weekend, podczas zawodów, także istnieje szansa, ze będzie padał deszcz. Z tego powodu istnieje ryzyko, że śniegu może nie wystarczyć na cały weekend.

Plan zawodów w Willingen:

7 lutego 2020 (piątek)

11:00 odprawa techniczna

15:30 oficjalny trening (dwie serie)

18:00 kwalifikacje

8 lutego 2020 (sobota)

15:00 seria próbna

16:00 konkurs indywidualny

9 lutego 2020 (niedziela)