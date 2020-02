Dawid Kubacki poza podium. Ale ze swoją serią będzie w czołówce i za 40 lat. Wskoczył do grona legend

Ma coś, w czym pokonał uznawanego za skoczka wszech czasów Mattiego Nykaenena i mającego najwięcej zwycięstw w historii Gregora Schlierenzauera. Ma taką statystykę, w której dawno zdystansował wielkich Adama Małysza i Kamila Stocha. Dawid Kubacki zajmując szóste miejsce w niedzielnym konkursie w Sapporo przerwał swoją serię podiów w Pucharze Świata. Licznik zatrzymał się na 10 takich startach. Szkoda, ale powodu do smutku nie ma. Skoro Kubacki potrafił napisać taką historię, to stać go na kolejne.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

