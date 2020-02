Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Lider znacznie powiększył przewagę, Dawid Kubacki broni podium, Kamil Stoch awansował

boromir195419 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Podsumowując ... Kraft wydaje się poza zasięgiem ale ... Kubackiego stać na podium . Stoch pewnie skupi się NA a ''mamucich'' MŚ BY SKOMPLETOWAĆ TROFEA zWYCIĘSTWA W PN .. to już tylko clubna historia .Ozwycięstwo powalczą moim zdaniem mocni na mamutach Norwegowie z Norwegowie z Słoweńcami a o trzecie miejsce Niemcy zAustrią My mając zaledwie dwóch i pół skoczka spróbujemy powalczyć zJaponią o piąte miejsce ale bez Wolnego w zeszłorocznej Wolnego w zeszłorocznnej formie to się raczej nie uda . Nasze ''orły ''zamierzają zakończyć kariery po IO WIĘC NA IGRZYSKACBĘDĄ OSTATNIE SUKCESY A POTEM NASTĄPI 7 LAT POSUCHY I PEWNIE będziemy przegrywać walkę z Finlandią Rosją iKazachstanem w walce o serię finałową w konkursie drużynoym . Tajner i ''dziadki '' z PZN dopieli swego ceku tj ''dojechali na sukcesach kadry A do ... emerytury ... po nich nie zostanie już NIC !!!