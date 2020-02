Kamil Stoch wytłumaczył fatalny konkurs. Niespodziewane problemy

Po zwycięstwie w Zakopanem wydawało się, że Kamil Stoch odpali serię świetnych skoków i będzie częściej stawał na podium. Niestety, wydaje się, że Polak źle wstrzelił się w Okurayamę w Sapporo i nie do końca pasuje mu rozbieg tej skoczni. Przypadłością Stocha jest to, że spóźnia skoki, a w Japonii odbija się zbyt wcześnie. W pierwszej serii poleciał 130 metrów, ale zrobił to w bardzo dobrych warunkach, dlatego zajmował dopiero 21. miejsce.

REKLAMA

- Tak bywa. Czułem, że w pierwszej serii faktycznie miałem mocny wiatr pod narty, ale ten skok zepsułem. Wczoraj rzeczywiście odbiłem się za wcześnie. Dzisiaj było jednak ewidentnie nie grało z techniką. Zobaczymy co będzie dalej. Będę dalej walczył, bo po to tu jestem - powiedział Stoch w rozmowie z TVP Sport.

Kamil Stoch: Robię coś źle, ale nie wiem co

Niestety, podobnie jak w kwalifikacjach, leciał krzywo w powietrzu i tylko mocny wiatr pod narty uratował jego wejście do drugiej serii. W drugiej serii było tylko gorzej. Znowu krzywo wyszedł z progu, poleciał zaledwie 115,5 metra i zrezygnowany klapnął na dwie nogi. Wiązało się z tym, że stracił szanse na awans w klasyfikacji konkursu i ostatecznie zajął 21. miejsce. - Później zdarzyły się jakieś błędy. To nie jest kwestia podmuchu. Coś robię źle, ale jeszcze nie wiem co - dodał Stoch w rozmowie z Eurosportem.

Polak traci w tym momencie 380 punktów do lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale wydaje się, że cały czas stać go na lepsze skoki. W Sapporo od początku widać jednak, że coś nie funkcjonuje. W piątek mówił wszystkim mediom, że tak źle w Japonii jeszcze się nie czuł. Miał problemy ze spaniem i normalnym funkcjonowaniem. A dyspozycja psychiczna w skokach narciarskich jest dużo ważniejsza niż fizyczna.