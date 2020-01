Nowy faworyt do triumfu w Pucharze Świata! Już złapał wielką formę

konrad.ludwik02 pół godziny temu 0

Za dużo tego waszego wróżenia z fusów... Skoczkowie to nie zaprogramowalne automaty, tylko ludzie o wytężonym do zenitu sprężeniu: odbić się we właściwym momencie i we właściwym kierunku - i to wszystko w ułamku sekundy! Pan Kamil (co pokazała kamera!) nie był zadowolony w chwili ruszenia na rozbiegu, coś mu chyba przeszkadzało, może było za wcześnie albo za późno dla niego? No i ta jego prędkość dojazdu do progu, katastrofa... Od dawna wiadomo, że nadrabia wcześniejsze błędy fantastycznym stylem lotu i lądowania, martwi, że trenerzy nie potrafili dotąd poprawić tej jego prędkości dojazdu do progu!