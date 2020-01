Groźny upadek na skoczni w Sapporo! Kibice zamarli [WIDEO]

Szwajcar Gregor Deschwanden zaliczył groźnie wyglądający upadek podczas kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo. Mimo to awansował do zawodów, a po skoku wytłumaczył swój błąd.

https://twitter.com/Valancy_/status/1223151972024569857

