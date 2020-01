Adam Małysz o trudnej sytuacji młodych skoczków: Groziłaby nam totalna tragedia

W pa寮zierniku 2018 roku polski rz康 postanowi wesprze finansowo dwie skocznie w Zakopanem. Na modernizacj Ma貫j i 字edniej Krokwi przeznaczy 50 mln z. Potrzebujemy nast瘼c闚 Adama Ma造sza i Kamila Stocha - tak m闚i wtedy premier Mateusz Morawiecki.

W 2019 roku w s御iedztwie Wielkiej Krokwi, rozpocz窸a si budowa kolejnych pi璚iu skoczni, od najmniejszej K18 po K85, zamiast dotychczasowych czterech: HS94, HS72, HS38 i HS18.

Michal Dole瘸l o planie kadry na kolejne zawody:

- Przez remont Ma貫j i 字edniej Krokwi w Zakopanem nie mamy gdzie trenowa z m這dymi zawodnikami. S dwie skocznie w Chocho這wie (HS16 i HS30 - przyp. red.), ale to obiekty dla dzieci. Z m這dzie膨 musimy podr騜owa do Szczyrku, a trudno tak wyrywa j ze szk馧 na ca造 dzie - stwierdzi niezadowolony Jakub Kot, by造 skoczek, a obecnie trener w AZS Zakopane w rozmowie z portalem "Interia".

Adam Ma造sz o trudnej sytuacji m這dych polskich skoczk闚

- Niech Kuba nie narzeka, bo mu si skocznie buduj. Przecie nie da si tego zrobi od razu. Trzeba by這 walczy o to, 瞠by rz康 przyzna od razu tyle milion闚 na takie obiekty i super, 瞠 si to uda這. Te skocznie b璠 s逝篡 na lata. B璠zie ich sporo. Mamy ma貫 obiekty w Chocho這wie, mamy skocznie w Beskidach. A co by by這, gdyby w trakcie przebudowy ma造ch skoczni w Zakopanem nie by這by Chocho這wa, Wis造 i Szczyrku? Tragedia totalna! Wiemy doskonale, 瞠 to nie jest 豉twa sytuacja dla m這dych skoczk闚 z Zakopanego, ale musz si uzbroi w cierpliwo嗆. W przysz造m roku Ma豉 i 字ednia Krokiew w Zakopanem b璠 gotowe. Tempo ich modernizacji i tak jest ekspresowe - podkre郵i stanowczo Ma造sz na 豉mach portalu "Interia".