Wspaniały rekord Kamila Stocha. Przeskoczył nawet Adama Małysza

Kamil Stoch w kapitalnym stylu zwyciężył w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Zakopanem, a Dawid Kubacki znalazł się na 3. miejsce. Bardzo dobrze spisał się także Piotr Żyła, który był w niedzielę 8. W drugiej serii zabrakło Aleksandra Zniszczoła (35. miejsce) i Macieja Kota (44.).

Kamil Stoch w niedzielę zwyciężył już po raz 5. w karierze na Wielkiej Krokwi. Tym samym wyrównał rekord Gregora Schlierenzauera w liczbie zwycięstw w Zakopanem. Dodatkowo, wyprzedził już Adama Małysza, z którym przed niedzielnymi zawodami miał ex aequo 2. miejsce w rankingu, z czterema zwycięstwami na koncie.

Przed Kamilem Stochem jeszcze jeden rekord do pobicia. W niedzielę stanął na podium w Zakopanem po raz 6., co daje mu 3. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, ex eaquo ze Schlierenzauerem. Przed nimi znajdują się tylko Adam Małysz i Janne Ahonen, który ośmiokrotnie zajmowali miejsca w czołowej trójce zawodów Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi.