Znamy skład Polaków na PŚ w Sapporo. Zaskakujące powołania Doleżala!

pawel.ccc 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Co w tym dziwnego ? Murańka i Stękała są już w Sapporo bo startowali w PK w Japonii. Potrenują sobie na Okurayamie to może uda im się przeczołgać przez kwalifikacje. Nie napalajcie się na Murańkę bo w Pucharze Kontynentalnym skacze się z rozbiegów wydłużonych o 10 belek startowych w porównaniu do zawodów Pucharu Świata. To nie ta bajka. Sukcesem będzie zakwalifikowanie się Murańki i Stękały do pierwszej pięćdziesiątki zawodów.