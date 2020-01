Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Dawid Kubacki wciąż goni lidera!

Przed niedzielnymi zawodami Dawid Kubacki tracił 122 punkty do pierwszego Karla Geigera, 39 pkt do drugiego Stefana Krafta i 31 pkt do trzeciego Ryoyu Kobayashiego. Po niedzielnych zawodach traci mniej do Geigera i Kobayashiego. Kubacki w Zakopanem zajął trzecie miejsce, ale przed serią finałową był liderem. Zawody wygrał jednak Kamil Stoch, który choć wciąż jest szósty, zbliżył się na 11 punktów do piątego Mariusa Lindvika. Obu Polaków w niedzielę przedzielił Kraft, który był drugi.

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

Karl Geiger 931 Stefan Kraft 883 Ryoyu Kobayashi 831 Dawid Kubacki 824 Marius Lindvik 585 Kamil Stoch 574 Daniel Andre Tande 467 Philipp Aschenwald 443 Peter Prevc 421 Johann Andre Forfang 410

Piotr Żyła w klasyfikacji generalnej PŚ jest 13. (354 pkt), Maciej Kot 36. (37 pkt), Stefan Hula 39. (31 pkt), Jakub Wolny 42. (22 pkt), a Klemens Murańka 61. (4 pkt). Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w Sapporo w dniach 1 i 2 lutego.