Morawiecki podarował Dawidowi Kubackiemu 100 tys. złotych. "Za Jego wielkie zwycięstwo"

veronicahighlander godzinę temu Oceniono 16 razy 14

Morawiecki za publiczne pieniądze próbuje kupić sobie sympatię i zbić kapitał polityczny ogrzewając się w cieple sukcesów sportowych. Bardzo to niesprawiedliwe bo i tak 90%wszystkich pieniędzy jakie rząd przeznacza na sporty zimowe idą w skoki narciarskie które w Polsce urosły do rozmiarów religii a na świecie są niszowe, anonimowe, peryferyjne i nikogo nie interesują ale to co najgorsze w tych skokach jest to mądrość Czechów i głupota Polaków w Czechach nie buduje się skoczni narciarskich (buduje się obiekty dla wszystkich) bo to nie jest sport powszechny, w Polsce jest 30mln kibiców i fanów skoków i całe 99,9...% nigdy nie będzie miało możliwości oddać skoku to są sportowcy kanapowcy za to buduje się drogą infrastrukturę i inwestuje całą kasę w skoki które uprawia w prawie 40mln narodzie kilkadziesiąt osób i to jest chore i złe.