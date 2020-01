Piękny skok Kubackiego nie wystarczył. Polakom do podium zabrakło niewiele

1,7 punktu. Tyle po pierwszej serii Polacy tracili do podium. Do Słowenii. Biało-czerwoni po próbach Piotra Żyły (123 m) i Jakuba Wolnego (122,5 m) zajmowali szóstą lokatę. Lepsze skoki w wykonaniu Kamila Stocha (134,5 m) i Dawida Kubackiego (135 m) pozwoliły naszej drużynie na awans na piątą pozycję.

Seria finałowa zaczęła się od bardzo dalekich skoków. Yukiya Sato wylądował na 147. metrze i pobił rekord Wielkiej Krokwi, który od zeszłego sezonu należał do Dawida Kubackiego. Po skoku Japończyka belka została obniżona (z 18 na 17), a skaczący po chwili Jakub Wolny uzyskał tylko 118 metrów. I Polska po drugiej grupie znowu spadła na szóste miejsce, miała prawie 40 punktów straty do zamykającej podium Słowenii.

Do podium zabrakło niewiele

W ostatniej grupie świetny skok oddał Kubacki (139,5 m), ale to nie wystarczyło, by doskoczyć do podium (zabrakło 6,4 pkt). Udało się za to przeskoczyć Austrię i zająć piąte miejsce. Sobotnie zawody wygrali Niemcy. Za nimi byli Norwegowie i Słoweńcy. W niedzielę w Zakopanem rozegrany zostanie konkurs indywidualny. Początek zawodów o 16.